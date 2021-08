Intento de femicidio: tras ser dada de alta, habló Mónica Garnelo y contó el calvario que le tocó vivir

Nueve días atrás Mónica Garnelo era protagonista de una de las historias más estremecedoras de los últimos tiempos cuando una mañana mientras dormía fue atacada por su expareja en un episodio que la dejó al borde de la muerte.

Ese día, Juan Carlos “Chalaco” Albacete ingresó por la ventana de su casa ubicada sobre la calle Uruguay al 2800 y le asestó siete puntazos en distintas partes del cuerpo. La mujer se defendió como pudo, salió a la vereda para pedir ayuda y más tarde una ambulancia la trasladó al Hospital en grave estado.

Mientras la Justicia se encargó de Albacete, que ese mismo día fue detenido en la casa de un amigo que lo “aguantaba”, Mónica Garnelo inició otro camino, el de pelear por su vida y hacerle frente a una dura batalla que se le presentó de repente.

Hubo marchas y reclamos, y seguramente todo eso le transmitió las fuerzas necesarias para salir adelante y hoy poder reencontrarse con sus seres queridos tras recibir el alta en el Hospital local.

Mónica Garnelo, ya instalada en la casa de un familiar, habló en exclusiva en El Reporte de La Tarde para agradecer y relatar cuál es su estado de salud actual.

Mónica Garnelo fue dada de alta y se recupera en la casa de un familiar. Foto La Opinión.

“Por suerte, me dieron el alta anoche (por el lunes) así que volví a casa, de un familiar en realidad, acompañada por mis hijos y toda mi familia”, contó.

“No sé cómo darle las gracias a toda la gente que se comunicó con mi familia, a todos, al personal del hospital, a toda la gente que me mando mensajes, a mis amigos, a conocidos, a la marcha, a cada uno, a toda la gente de San Pedro, a Laura Monfasani y todo su equipo, nadie sabía que ella iba a mi casa a verme día por medio o me llamaba antes que me pasara todo esto, a ella y su equipo no sé cómo le voy a agradecer todo, lo mismo que Ramón (Salazar) y el Intendente que se comunicó conmigo. A la policía, al personal de la fiscalía, al grupo feminista del partido Fe. Soy una agradecida de la vida, y a ustedes por supuesto”, dijo Mómica.

Sobre su estado de salud Garnelo señaló que le retiraron un “tubo que tenía en el pulmón”. “De eso me voy recuperando”, aseguró.

“Va a llevar unos días, me dijo el médico, y tengo en la axila derecha una lastimadura que me complicó el brazo izquierdo porque tengo todas las lesiones en ese brazo, por eso lo tengo inmovilizado”, contó Mónica y agregó: “Me tocó una arteria, pero dentro de todo bien. He estado con kinesiología de a poquito. Lo que pasa es que tengo muchos puntos hechos pero de a poquito me voy recuperando”.

En cuanto a lo sucedido esa noche y su relación con Albacete, Mónica Garnelo recordó: “Te voy a decir la verdad, no esperaba que me pasara esto, más allá de todo lo que venía pasándome no pensé que podía llegar a lastimarme, pero ahora dejo todo en manos de la justicia”

“Esa noche estaban mis hijas de 16 y 9 años pero siempre fui yo la destinataria de las agresiones, no había nadie más, solamente yo, el objetivo de él era yo”, sostuvo.

“Tengo en total siete heridas, una en la mano, en el brazo tengo tres, dos arriba del hombro y una en el pecho que está cerca del corazón. Esa es la más importante, donde más puntos tengo, dios dijo que no me tenía que tocar”, reveló.

Sobre el ataque que recibió contó que su expareja la sorprendió mientras dormía en su habitación. “Más temprano ya había estado, ingresó una parte de su cuerpo a mi casa, yo llame a la policía y se fue pero nunca pensé que podía volver. Él siempre iba a molestarme, y la policía a cada rato por si necesitaba algo pero nunca pudieron encontrarlo”, repasó.

“Más tarde volvió, entró por la ventana y me sorprendió durmiendo, alcancé a levantarme pero cuando voy a activar el botón antipánico me lo saca de la mano, ya estaba lastimada, él impidió que yo lo pueda activar”, contó la víctima.

“Nadie me lo cree pero herida como estaba salí hasta la vereda, ya lastimada, no había nadie porque era temprano y después volví adentro para acostarme para no perder tanta sangre, la policía vino enseguida y la ambulancia”.

“Chalaco” Albacete cuenta con frondosos antecedentes y ahora el fiscal Marcelo Manso unificará las causas que se tramitan en las demás fiscalías. “Estando conmigo no sabía de sus antecedentes, pero gracias a dios hoy yo lo puedo contar, muchas mujeres no pueden”, finalizó Garnelo.