Inspector de Tránsito denunció a compañero por intentar evitar el secuestro de una moto a un infractor

Ambos agentes estaban abocados a un operativo. Un infractor sin casco charlaba con uno de ellos, cuando el otro se percató de que no tenía patente. Hubo un intercambio de palabras y tuvo que intervenir Burgos. El motociclista, finalmente, no tenía documentación alguna, pero según expresó uno de los inspectores, la moto no fue incautada. Uno de los protagonistas denunció la situación ante el intendente a través de una nota que ingresó por mesa de entradas.