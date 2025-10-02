Un delincuente se acercó a una vivienda, ubicada en Casella al 1090, y se llevó una puerta de rejas. Ocurrió este miércoles por la madrugada, alrededor de las 5.00.

El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda.

El hecho quedó registrado por la cámara de seguridad del domicilio y en el video se puede observar como un hombre llega caminando, fuerza la puerta, la abre y luego se la lleva a cuestas.

“Me robaron anoche la puerta de reja. Es una pareja, una chica con su marido y van con un nene”, comentó la víctima a La Opinión.

La familia difundió el video en procura de encontrar al responsable y alertar al resto de vecinos de la zona.

