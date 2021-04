Insólito: recibió el turno de vacunación para su tía que falleció en 1994

El mensaje llegó vía email a una persona que no tenía ningún tipo de relación con Ofelia Beatriz, fallecida en 1994, pero que sí conocía a Miriam y le consultó si podía informarle a su tía que ya tenía el turno para vacunarse, sin saber de la situación.

Publicidad

Miriam no comprende cómo pudieron comunicarse con alguien que no tiene relación con la familia ni tampoco el hecho de que haya sido inscrita para ser vacunada, y así lo expresó en redes sociales, donde etiquetó al Gobernador, Axel Kicillof y al Presidente, Alberto Fernández:

“¿Que pasa en San Pedro con la vacunación? Bueno como veo que no lo puedo denunciar por ningún lado lo voy a hacer por acá.

Hace una semana me llega esta notificación de vacuna para una tía fallecida en Diciembre de 1994. ¿Que hicieron? Cargaron padrones viejos? Mí tía tendría a estas alturas unos 90 años.

¿A alguien le pasó algo similar? ¿Qué hacen con las vacunas no aplicadas por esta situación?

Y sobre todo ¿quién anotó a mí tía? Porque para vacunarse se tiene que anotar en la página de vacunate”

La Opinión se comunicó con Miriam y la mujer, quien resulta estar vacunada por ser personal de salud, aseguró que no se comunicó con el vacunatorio pero que alguna anormalidad debe haber para que su tía, fallecida hace más de 15 años, tenga turno para vacunarse contra el covid.