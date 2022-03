Insólito: les chocaron el auto estacionado, esperan un peritaje y ahora el municipio los intimó

Las víctimas se comunicaron a La Opinión para quejarse y preguntar que deben hacer tras más de dos semanas de ocurrido el siniestro sobre calle 11 de Septiembre 873, donde tenían estacionado su automóvil.

“Te quiero contar que me pusieron una intimación que tengo cinco días para sacar el auto de la puerta de mi casa porque aparentemente está en estado de abandono. El auto no está en estado de abandono”, dijo Marcelo Morosini, damnificado por un choque ocurrido en la madrugada del 13 de febrero cuando otro rodado lo embistió y lo dejó destrozado.

Aquella mañana, su esposa Jésica se encontró con una situación que la llevó a preguntarse si la persona que manejaba el otro vehículo circulaba en estado de ebriedad o sufrió una descompensación aunque más tarde dijo en Radio Cuarentena que “por milagro” no sucedió algo peor dada la violencia del impacto y el horario en el que nadie circulaba por la acera.

Desde entonces sus dueños esperan peritajes y actuaciones de la aseguradora que debe reparar el único auto que tienen para circular y trabajar. “Yo no lo puedo mover de ahí hasta que la gente del seguro no venga a verificar los daños del vehículo”, indicó el ahora emplazado por inspección a trasladar su Fiat 147.

La intimación que recibiéron Marcelo Morosini y Jésica Marai, víctimas de un choque el pasado 13 de Febrero. Foto: La Opinión.

“Yo quisiera saber si es legal que se lleven el auto de la puerta de mi casa, aparte el auto está siniestrado, tiene un choque, yo no lo puedo mover ahora. Quiero que me paguen los daños o resarcirme con otro vehículo”, explicó Morosini.

“Yo no entiendo a esta gente de la Municipalidad, si no averiguan; aparte, yo vivo acá y me podrían haber golpeado la puerta de mi casa y preguntarme si el auto lo tengo de gusto acá”, reflexionó la víctima.

“Ni siquiera fueron capaces de golpearme la puerta de mi casa y preguntarme por qué tengo el auto chocado. Ni siquiera eso, no entiendo a esta gente. Se ve que están muy preocupados por recaudar plata, le sacan guita al contribuyente pero no sacan la guita del otro lado, por donde se está yendo”.