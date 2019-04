Insólito: el cajero no le dió la plata pero le debitó el monto

El sábado 16 de marzo una vecina intentó retirar de los cajeros automaticos del Banco Provincia tres mil pesos pero, pese a que en el recibo emitido ese dinero aparece debitado, la máquina nunca se lo entregó.

"Hace años me había pasado algo similar, pero vos ibas al tesorero, llenabas una planilla y tardaba 24 o 48 horas y listo tenías el dinero, entonces el lunes fui y me enteré que le quitaron atribuciones al banco y ahora hay un 0800 perteneciente al mismo banco que te atiende pero no tenes respuesta, yo llame cuatro veces y de todas un número de reclamo distinto y ni una respuesta", explicó Sonia en Sin Galera.

La mujer, desde ese mismo lunes reclama una y otra vez, incluso logró hablar con el tesorero de la entidad pero explicó: "El tesorero del banco me atendió muy bien y me dijo que está pasando mucho esto, pero que ellos ya no se pueden hacer cargo, juntó toda la documentación y todo pero es algo que los excede".

Luego de que se conociera su historia publicamente, llegaron reportes sobre situaciones similares en entidades bancarias de nuestra ciudad que los usuarios en agunos casos pudieron resolver, y otros, pese a sus intentos, no obtuvieron respuestas.

Con respecto a esta última cuestión Sonia añadió: "Uno hablando se ha ido enterando de otra gente, algunos tardaron 15 días otros 20 y yo bueno ya un mes, intentando recuperar la plata que intente sacar, intente, porque no pude".

Por último y con gran malestar por llevar más de un mes comunicandose con distintos operadores del 0800, que "buscan solucionar su problema", detalló: "Me tiene preocupada pero más que nada con mucha bronca, de que uno va al banco y ya no encuentra respuestas, porque ahora es todo 0800 y ninguna cara visible y más cuando en el banco me dijeron que jugaban con el cansancio de la gente".