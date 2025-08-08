Un delincuente saltó las rejas del frente de una vivienda, ubicada en la intersección de las calles Sargento Selada y Chacabuco, y se llevó una silla de madera que estaba en el lugar.

El insólito hecho, que quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vecina, ocurrió el pasado viernes por la mañana cuando la dueña de la casa se encontraba trabajando.

El momento del robo quedó registrado por cámaras de seguridad del barrio.

En el video se puede observar como el sujeto circulaba en bicicleta por la zona y al pasar por el frente de la casa, pegó la vuela, saltó las rejas y luego huyó pedaleando con la silla a cuestas.

“Mi hija trabajando y yo también. Ya no podés salir a trabajar. La impotencia de hacer sacrificio para comprar las cosas”, expresó la madre de la víctima a La Opinión.

