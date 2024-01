“Me llegó una alerta al celular de que las cámaras tenían movimiento, nosotros hacía 20 minutos que nos habíamos ido, y miro por la cámara y lo veo al tipo este, estaba dentro de la propiedad”, relató el esposo de una mujer que el martes por la noche publicó un pedido de auxilio porque todo el personal policial intervenía en simultáneo con bomberos en el traslado de un joven que había sido “linchado” por los vecinos tras robar una moto y a pocas cuadras, una pelea terminó con los agresores prendiendo fuego a la casa de la víctima.

“Tenemos la misma aplicación, con la misma cámara, entonces si no lo veo yo lo ve él. Me llamó y me dijo ‘mirá que hay gente metida’, asíque nos fuimos corriendo los dos y fue cuestión de segundos que no lo agarramos”, dijo el hombre domiciliado en calle Italia al 1400.