Inseguridad: salió a trabajar, le forzaron el portón y le robaron la moto
Ocurrió este viernes por la mañana. El vehículo estaba guardado dentro del garaje de una vivienda. Delincuentes rompieron un candado, ingresaron y se lo llevaron.
Durante la jornada de este viernes, delincuentes robaron una motocicleta de una vivienda ubicada en Urraco al 1925.
La dueña del rodado salió a trabajar y cuando regresó notó que su portón estaba abierto y que el vehículo no estaba.
"Cortaron el candado y se metieron al fondo", expresó la víctima en las redes sociales, que aguarda por novedades sobre su motocicleta.
