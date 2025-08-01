Durante la jornada de este viernes, delincuentes robaron una motocicleta de una vivienda ubicada en Urraco al 1925.

La dueña del rodado salió a trabajar y cuando regresó notó que su portón estaba abierto y que el vehículo no estaba.

"Cortaron el candado y se metieron al fondo", expresó la víctima en las redes sociales, que aguarda por novedades sobre su motocicleta.

