Inseguridad rural: “Hay campos abandonados, sin producir, porque están cansados de que les roben”

La situación de inseguridad rural no cesa y en los campos los productores, sobre todo los ganaderos, están cansados de ser víctimas de robos de animales, al punto de que muchos desistieron de continuar con la actividad.

Publicidad

Así lo reveló el productor ganadero Juan José Batalla en Radio Cuarentena este viernes, luego de que por la noche detectara que delincuentes ingresaron con fines de robo a uno de los predios donde tiene hacienda.

“Anoche vimos que estaban ingresando al campo, así que alertamos a la Policía y nos pusimos en guardia. Empezamos a recorrer y vimos que estaban adentro, porque estaban los alambrados cortados”, señaló el productor.

El hecho ocurrió en proximidades de Colegiales, donde históricamente hubo ganado y ahora la actividad cada vez es menor. “Esta es una zona donde muchísimos productores abandonaron, donde hay campos que estuvieon mucho tiempo sin hacienda porque es moneda corriente que roben”, contó Batalla.

“Yo no puedo creer que haya campos que están abandonados, que no se pueden sembrar porque son para hacienda, pero los productores decidieron no producir más porque les roban, es terrible”, consideró.

El robo de vacas, que tienen un valor de entre 100 mil y 150 mil pesos cada una, implica una verdadera fortuna en pérdidas para los ganaderos. Por eso, ante los robos, muchos desisten y abandonan la actividad. Cerca del campo de Batalla a un conocido productor le llevaron 35 vacas, por ejemplo.

“De noche no dormís, tenés que caminar los alambrados esperando ver algo, a caballo, porque ellos también vienen a caballo”, señaló y agregó: “Donde te descuidaste un momento, que estás en una punta, te entrar por la otra. ¿Qué pasa si hay una balacera y te matan a un empleado?”.

Los productores ganaderos coinciden en que los delincuentes se llevan las vacas atadas, arreándolas por la ruta 9 y a campo traviesa en la madrugada. “Las esconden en una tapera, en algún galpón, después las faenan y las venden por los barrios”, dijo Batalla.

“Yo sé que es una zona caliente, alquilé ahí porque no conseguí otro campo, entré hace pocos días y ya me visitaron, y empecé a preguntar por qué no hay vacas en los campos vecinos y es porque roban”, aseguró.

Tras detectar la presencia de delincuentes en su campo, llamó a la Patrullar Rural, que recorrió la zona de inmediato, aunque sin dar con los ladrones. “El problema es que los agarran y al otro día están sueltos”, se quejó el productor.