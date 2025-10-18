Durante la noche de este viernes, delincuentes robaron una bicicleta de un vivienda ubicada en Rafael Obligado 1010.

El rodado color negro y con calcomanías verdes, propiedad de una joven, estaba dentro del domicilio cuando los ladrones ingresaron y se lo llevaron.

En diálogo con La Opinión, la madre de la víctima, expresó que su hija utilizaba la bici para ir a la escuela y que necesitan que la devuelvan.

"Fue su regalo por sus quince años y es grande el sacrificio que hizo su papá para regalársela", concluyó la mujer, que además pidió que, por novedades, se comuniquen al 3329 328472.

