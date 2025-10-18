Inseguridad: robaron la bicicleta de una vivienda en Rafael Obligado al 1000
El hecho ocurrió durante la noche del viernes. Los delincuentes ingresaron al domicilio y se llevaron el rodado, de color negro con calcomanías verdes. La familia pidió colaboración para recuperarla y recordó el esfuerzo que hizo el padre para obsequiársela a su hija.
Durante la noche de este viernes, delincuentes robaron una bicicleta de un vivienda ubicada en Rafael Obligado 1010.
El rodado color negro y con calcomanías verdes, propiedad de una joven, estaba dentro del domicilio cuando los ladrones ingresaron y se lo llevaron.
En diálogo con La Opinión, la madre de la víctima, expresó que su hija utilizaba la bici para ir a la escuela y que necesitan que la devuelvan.
"Fue su regalo por sus quince años y es grande el sacrificio que hizo su papá para regalársela", concluyó la mujer, que además pidió que, por novedades, se comuniquen al 3329 328472.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión