La iniciativa fue elaborada por el concejal Diego Lafalce y acompañada por el interbloque opositor que conforman Martín Rivas, Mauro De Rosa y Viviana Riquelme.

Los fundamentos del proyecto son conocidos por los vecinos que a diario soportan robos, peleas, violencia callejera, hurtos, accidentes de tránsito, tiroteos y otros delitos de mayor gravedad. El resto de la propuesta se divide entre pedidos de información y puesta al servicio del ejecutivo municipal para habilitar la utilización de todo tipo de recursos durante los doce meses posteriores de la sanción de la ordenanza si es que logran los votos suficientes para aprobarla.

En principio refieren como fundamentos “Que, la seguridad debe de ser entendida como la capacidad de los sistemas comunitarios para generar las condiciones que favorezcan el disfrute y goce de los derechos y libertades reconocidas por la Constitución Nacional, Provincial y todas las leyes en lo que se respecta a el desarrollo de la actividad gestada por la autodeterminación personal, siempre que esta respete el orden jurídico y el derecho de terceros”.

Luego aportan argumentos que cimentados en la pirámide jurídica también suman tratados como la Declaración de los Derechos Humanos, las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas e incluso citan el artículo décimo de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que dice: “Todos los habitantes de la Provincia son, por su naturaleza, libres e independientes y tienen derecho perfecto de defender y de ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad”.

Del mismo modo recuerda que es responsabilidad del estado garantizar el cumplimiento de todas las normas tendientes a garantizar la seguridad de los ciudadanos y para ello existen recursos económicos y humanos que se destinan a tal fin y por ello expresan que “para lograr una sociedad segura no es necesario solamente una multiplicidad de acciones inconexas, sino la formulación de un Plan Estratégico de Seguridad a largo plazo, que debe de ser de carácter participativo, que permita plasmar en políticas de estado las conclusiones del mismo. Lo que se pretende con este Plan Estratégico es sentar las bases del mismo que oficien como punto de partida”.

Por último proponen que “dotar al Departamento Ejecutivo Municipal de las herramientas necesarias, y que puedan disponer de los recursos y/o efectuar las erogaciones para tal fin, considerando esta problemática hoy es prioritaria y de la cual se requiere actuar con celeridad y sin demora”.

En la parte resolutiva imponen: "Declárese en el ámbito de la municipalidad de San Pedro la emergencia en Seguridad Ciudadana por el plazo de doce (12) meses contados a partir de la promulgación de la presente ordenanza, con el fin de dotar al Departamento Ejecutivo Municipal de las herramientas que permitan trabajar en la protección de las personas, bienes y promover acciones destinadas a la prevención, la que podrá ser prorrogada por el tiempo que se considere necesario mientras dure las circunstancias que lo motivaron, con la aprobación de la mayoría simple de este cuerpo.

También detallan en varios ítems el modo en que mensualmente desean acceder a los resultados del plan como el relevamiento de cámaras de seguridad, la cantidad de móviles operativos, la publicación de informes en la página web, el “mapa del delito” y otras cuestiones que ya cuentan con legislación vigente y que en todo caso deben ser reformuladas como pedidos de informes.

Hay una parte del texto que deberá ser eliminada porque impone acciones que son potestad del poder ejecutivo sobre todo cuando indica que “semanalmente” el personal municipal debe recabar toda la información de dependencias policiales y judiciales a las que el Concejo Deliberante no puede obligar a entregar porque sus facultades no son suficientes para exigirlas.

En definitiva el proyecto de los cuatro concejales expresa espíritu y voluntad de otorgar prioridad a una problemática que flagela la convivencia ciudadana pero dispone una serie de medidas que ya están implementadas y no funcionan o que no se ajustan al rol que en este caso corresponde al poder legislativo. Todas ellas forman parte del Artículo 6° que indica:

A) La creación de un programa municipal de capacitación y perfeccionamiento de operadores de cámara y del personal policial;

B) Colocación de lectores de patentes, reductores de velocidades y cartelería disuasiva;

C) Implementación de un sistema de alarmas comunitarias en aquellas manzanas o calles en donde los vecinos se organicen con el objetivo de llevar adelante este modelo de seguridad;

D) Implementación del sistema tecnológico “Ojos en Alerta San Pedro”

E) La gestión ante organismos provinciales de recursos materiales y recursos humanos para las fuerzas de seguridad;

F) Ampliación del sistema de cámaras incluyendo los caminos rurales del interior del partido;

G) Colocación del sistema de control satelital para todo vehículo sea policial o municipal afectado a la seguridad;

H) Implementación de campañas de información sobre prevención en diferentes instituciones.