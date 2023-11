Inseguridad: la carta abierta que cuestiona la falta de recursos de la policía

La carta que Ana Carolina Austin remitió a La Opinión y Sin Galera el último viernes de octubre tras reclamar por la falta de publicación de varios episodios delictivos que no fueron reportados en los partes policiales ya que a la Poilicía Rural le está vedada esa posibilidad de difusión se publica en su versión origunal.

El texto apunta al gobierno y a la falta de medios, combustible y patrulleros que denotan la situación que obliga a los vecinos a donar elementos que hacen falta para garantizar un mínimo patrullaje ya que todos recuerdan la entrega de más de una decena de vehículos por parte del Ministerio de Seguridad que no se sabe por qué no son suficientes o si hay efectivos disponibles para manejarlos.

Carta abierta a la comunidad

“Nuevamente ola de inseguridad en la zona rural con los mismos de siempre y con pocos recursos para enfrentarlos. Venimos castigados los del campo, como si la sequía no fue poco, ahora nuevamente tenemos los de a caballos} y trasnochadores haciendo desmanes. ¡Octubre nos golpea fuerte!

Empezamos el mes con los robos de animales en el paraje La Matilde, en lo de ex Pascual de ahí se llevaron dos vacas y un toro, cortando alumbrados, luego su dueño, por intermediarios logró recuperarlos a metros de ahí en un bañado. También cortando alambres se llevaron 8 animales, entre terneros, novillos, vacas y vacas preñadas. A estos animales los llevaron por las colectora de la ruta 9, mano Rosario, San Pedro, bordeando los postes de alta tensión hasta llegar a la alcantarilla superior al paraje La Buena Moza, ahí se pierden las pisadas y hay huellas de tractor y carros para animales. Esta modalidad con transporte no es la primera en el año.

Meses anteriores ocurrió en el camino a Vuelta de Obligado, un robo grande de animales con transporte, o sea con camión y jaula. Esta vez se llevaron de distintos productores, más de 30 animales en camión y nada.

Se los llevaron de noche de un campo muy conocido de grandes extensiones, destinado al alquiler por postura sobre calle Lucio Mansilla, muy cerquita a la entrada de Vuelta de Obligado.

En el paraje de Villa Sarita a Gustavo le llevaron muchísimas pertenencias del lugar. Todo lo que pudieron agarrar a su alcance. La semana pasada rozando el Arroyo de Villa Sarita cortaron varios alambres, los perros del lugar actuaron, salió la gente que cuida y así no pudieron cometer otro robo de animales. Por ruta 9 km 167, los de a caballo bajaron los cables de las torres de una empresa celular y se los llevaron a la rastra haciendo varios viajes. Rompiendo surcos preparados en un lote de batatas, surcos preparados en un lote de batatas, a la pasada se llevaron batería, también a la rastra de un tractor. Por el callejón de Las Amalias, al fondo, tres individuos fueron detenidos por estar desmantelando una vivienda, se llevaron chapas y tirantes.

La mayor complicación que tenemos es que la policía rural no tiene herramientas como falta de batería y gomas para los civiles, la Municipalidad no se hace cargo de dicho material esencial para la seguridad rural.

En las elecciones se regaló materiales a cierto sector sampedrino y los que trabajamos para mantener todo pagando impuestos y poder estar al día y nos dejan en pampa y la vía, es decir arréglense como puedan. La policía rural cumple en su totalidad, hace maravillas para poder seguir trabajando. Un productor tuvo que molestar a distintas personas para que la Municipalidad comprará la batería para un móvil. Como no hay recursos, una entidad (Sociedad Rural) fue la que compró dicha batería, No tienen cubiertas, para transitar están con las millas contadas, un desastre total, con todo lo que eso implica e igual ellos patrullan así.

Comisario gestionó por su cuenta a productores amigos de otra localidad, y así consiguió cubiertas usadas en mejor estado, los repuestos de los móviles y pinchaduras de gomas y resmas de hojas, toner y demás, todo lo paga el único comisario de la patrulla de su bolsillo. ´Plata para regalar sí, y no hay plata para trabajar´. A los ruralistas nos golpea fuerte octubre.

Somos gente tranquila, trabajamos hace años, nos ayudamos entre vecinos como podemos. La policía siempre está dispuesta a cada llamado. La extensión rural es muy grande. Antes no teníamos móviles, se molestó en conjunto con reuniones y entidades, llegaron y luego no había personal, al tiempo llegaron y ahora nos sacan los recursos para funcionar como tal, la seguridad.

El problema no es la política, el problema es la gente, las personas que elige la policía para robar y hacer chanchadas y destruir a cientos de sectores de la ciudad. No se comprende que las personas que nos gobiernan, que vivieron del campo, lo sufrieron y que nos maltraten tanto así. Que el secretario de seguridad, que fue un buen comisario, que la sufrió e hizo grandes hazañas se lo pasase como albañil en la Villa 31 en Buenos Aires, y lo qué pasó con el asesinato del oficial Reyna. Hoy nos dejen tan desamparados, él sabe muy bien como es el tema de seguridad y no nos ayuda. Para los del campo saber que este hombre volvía a San Pedro como secretario de seguridad era una gran esperanza, todos festejamos. Pero otro cachetazo más para los del campo. ¿Por qué a los de a caballo que salen del maldito pozo no se los puede agarrar?. ¿Qué hay en esa zona? Todo lo que se roba en su totalidad en la zona rural termina ahí, en el maldito pozo. Qué gran pena que las segundas vueltas de estos gobernantes y puestos políticos, fueron, son y seguirán siendo malas para el pueblo, ya la historia así lo cuenta, todos los gobiernos terminan muy mal. No hay miedo, hay desesperanza, hay desazón, hay mucha tristeza, duele mucho lo que nos hacen. Tenemos derechos, pagamos impuestos como todos ¿Por qué nos dejan a la deriva siempre? Qué feo está San Pedro, qué feo lo que nos están haciendo vivir. A las personas no las cambia la política, con la política las personas muestran lo que verdaderamente son. Estos gobernantes de turno son responsables de todo lo bueno y todo lo malo que posee el pueblo. Hace mucho que San Pedro dejó de ser un pueblo tranquilo, pasamos a ser parte del conurbano bonaerense. Droga a mansalva, chicos que se suicidaron, robos de todo tipo a cualquier momento, zonas totalmente desprotegidas, etc, etc. ¿Se pueden sentir orgullosos y dormir en paz nuestros gobernantes?, o solo viven el San Pedro virtual desde el Facebook, todo para “el face”. Es tan reconfortante vivir en paz, en la naturaleza, tranquilos. No pedimos grandes cosas, solo que nos dejen trabajar, seguir subsistiendo y poder dar trabajo. ¿Qué fiestas nos hacen pasar a los del campo? Qué castigados estamos los del campo.

Vecinos de la zona rural, que viven en el campo trabajan en el campo y nacieron en el campo”.