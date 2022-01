Inseguridad en el campo: “Nos preocupa el descontrol en el que estamos viviendo”

La sensación de los vecinos es que a medida que pasan las semanas la situación se agudiza aún más. Los hechos de inseguridad en el campo son cada vez más seguidos y graves.



A falta de respuestas por parte de las autoridades y la impunidad con la que se manejan los delincuentes ha llevado a qué las familias que aún viven en la zona rural se agrupen y en conjunto expresen su preocupación ante la situación por la que están atravesando.



Pablo Gómez es uno de los tantos vecinos a los que les ha tocado atravesar distintas circunstancias y, preocupado por lo que está sucediendo, habló en el aire de El Reporte de la Tarde y opinó al respecto.



“Estamos más preocupados, desde hace unos meses a esta parte los hechos se han incrementado de una manera que no se puede calificar”, dijo Gómez y agregó: “Nos preocupa a todos y también el grado de violencia con el que tienen estos eventos. Ya tuvimos una muerte, como fue la del señor Gomila, y no queremos que haya otra más”.



Gómez explicó que los hechos son violentos, la modalidad se repite y “no escapa a nadie”. “Todos somos familias, todos tienen hijos. Yo pensaba que creciendo en el campo iban a tener una vida más sana, pero uno se lo replantea”, aseguró.

En ese sentido, habló de la necesidad de abandonar los lugares donde cada familia creció y apostó a un futuro mejor por el miedo: “Abandonar el lugar que uno quiere por no tener las garantías es triste. Lo que uno lamenta es la indiferencia de los responsables que deberían estar preocupados por el tema”.

Sobre las coincidencias entre un ilícito y otro, el comerciante manifestó: “Uno ata cabos y le coinciden, al menos, el modus operandi, que es igual. Yo no juzgaría el proceder de la fiscalía porque uno desconoce. Sí por ejemplo, en una de las reuniones que he participado, en la última estuvo presente la fiscal, de la Municipalidad no fue nadie”.

La carta que entregarán a la municipalidad está disponible para firmar en la librería de 25 de Mayo y Güemes, y en el estudio de Saavedra 170. Los vecinos que la redactaron son parte del grupo “Para que no te pase”, que se constituyó en alerta tras el asesinato de Ariel Lido Gomila y desde comunicaciones vía WhatsApp se informan y comentan los casos que van conociendo.

A ellos se le sumaron otros y ahora apuntan al municipio porque creen que hace falta una definición y actuación política para que la Justicia responda a las situaciones que a diario muestran que los autores de los ilícitos no son improvisados.

“Los delincuentes están desbocados. Nos alarma, nos une el espanto, porque uno teme por la integridad de la familia de uno”, dijo Pablo Gómez.

“En mi caso, uno hace inversiones en sistema de seguridad, video, cámaras, todo lo que uno cree que se puede sentir más seguro. Cuando estoy llegando, la que está dentro de la casa tiene los sistemas de seguridad activados, pero también el que tiene arma está armado”, aseguró y agregó: “Muchos vecinos han adquirido armas y yo eso se lo transmití personalmente a la fiscal, porque hasta ahora no tenemos que lamentar un hecho de muerte, pero al ritmo que vamos puede pasar cualquier cosa”.