Delincuentes ingresaron al patio de una vivienda ubicada sobre calle Combate de Obligado, en el barrio San José, y se llevaron una bicicleta. Sucedió este lunes, alrededor de las 4.00 de la madrugada.

La víctima del robo comentó a La Opinión que hacía varios días que tanto ellos como otros vecinos sentían ruidos extraños arriba de los techos y corridas en las veredas.

“Era impresionante cómo se escuchaban los ruidos arriba de los techos. Yo me levanto para ir a trabajar el lunes por la mañana, a las 7.30 de la mañana, y me doy cuenta que mi bicicleta no estaba”.

El rodado es de estilo mountain bike marca Avelino de color negro, con detalles en rosa y celeste. Tras descubrir el robo, la víctima rápidamente radicó la denuncia en Comisaría.

“Es triste, lamentablemente es triste, muy triste. Estuve un año trabajando y juntando la plata para a fin de mes poder pagar mi bicicleta. La terminé de pagar en diciembre del año pasado. Ya está, ahora no la tengo”, expresó con tristeza.

Por otro lado, comentó que esta no es la primera vez que es víctima de un hecho delictivo, ya que hace algunos meses le robaron una motocicleta de la vereda de su casa y también vecinos de la zona han sufrido robos en diversas ocasiones.

Ahora la mujer aguarda el accionar de la Justicia para recuperar su vehículo. “Tengo la fe y la esperanza de que en algún momento la policía la pueda encontrar”, finalizó la dueña del rodado.