Dos robos de motos ocurrieron este miércoles. Uno de ellos tuvo lugar por la mañana en el depósito de camiones, sobre la ruta 1001 y el otro sucedió en horas de la noche en una vivienda ubicada en Ituzaingó al 2400.

La víctima del primer robo es un camionero que todas las mañanas antes de comenzar la jornada laboral dejaba su motocicleta en un garage dentro de la playa de camiones junto a los vehículos del resto de sus compañeros.

“Siempre guardan todas las motos ahí, los vehículos y bueno, alguna de las motos estaban forcejeadas”, comentó a La Opinión la novia de la víctima.

Agregó que en el video de las cámaras de seguridad del lugar, las cuales están en poder de la empresa, se ve que un delincuente ingresa alrededor de las 6.00 y revisa todos los vehículos.



“Terminó llevándose la moto de mi pareja”, concluyó la mujer.

El rodado es marca Guerrero Trip de color negro e inmediatamente, tras el robo, radicaron la denuncia en Comisaría.

Por otro lado, el segundo hecho delictivo sucedió alrededor de las 22.00 en un domicilio en calle Ituzaingó, cuando la dueña de la motocicleta fue a comprar a un negocio cercano y sus hijas adolescentes estaban dentro de la casa.

“Salí a mi casa a comprar, a 50 metros a una despensa. Quedaron las nenas en el comedor. La moto se encontraba en el patio, en la entrada y me abrieron el portón y se la llevaron. Por 2 minutos no me los cruzaba”, relató la víctima a La Opinión.

Tras volver a la casa y descubrir el robo, la mujer hizo la denuncia correspondiente y ahora busca datos para poder recuperarla.

En este caso la motocicleta es marca Gilera Smash 110 de color roja con detalles en negro y blanca.