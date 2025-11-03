Inseguridad: delincuentes robaron una bicicleta y herramientas del interior de una vivienda
Una familia sufrió un robo este lunes por la madrugada cuando dormían en su domicilio, ubicado en calle Dr. Rojas al 900. “Fuimos víctimas de ´los amigos de lo ajeno´”, indicaron.
Delincuentes ingresaron a una vivienda, ubicada en Dr. Rojas al 900 y se llevaron diversos objetos. Sucedió este lunes por la madrugada
El hecho ocurrió cuando la familia dormía en el interior del domicilio. En ese momento los ladrones saltaron el tapial e ingresaron a la entrada de la casa, de donde sustrajeron una bicicleta mountain bike y herramientas.
Las víctimas descubrieron lo sucedido horas después cuando se levantaron para ir a trabajar y vieron que el portón estaba abierto y faltaban sus pertenencias, por lo que rápidamente radicaron la denuncia en Comisaría.
“Por la madrugada fuimos víctimas de ´amigos de lo ajeno´. Se ve que primero treparon y después abrieron de adentro el portón, corrieron la traba y bueno, por ahí sacaron las cosas”, indicó una de las víctimas a La Opinión.
