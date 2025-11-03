Delincuentes ingresaron a una vivienda, ubicada en Dr. Rojas al 900 y se llevaron diversos objetos. Sucedió este lunes por la madrugada

Ads

El hecho ocurrió cuando la familia dormía en el interior del domicilio. En ese momento los ladrones saltaron el tapial e ingresaron a la entrada de la casa, de donde sustrajeron una bicicleta mountain bike y herramientas.

Las víctimas descubrieron lo sucedido horas después cuando se levantaron para ir a trabajar y vieron que el portón estaba abierto y faltaban sus pertenencias, por lo que rápidamente radicaron la denuncia en Comisaría.

Ads

“Por la madrugada fuimos víctimas de ´amigos de lo ajeno´. Se ve que primero treparon y después abrieron de adentro el portón, corrieron la traba y bueno, por ahí sacaron las cosas”, indicó una de las víctimas a La Opinión.

Puede interesarte

Ads