Inseguridad: delincuentes robaron una bicicleta del interior de una vivienda
Ocurrió durante la noche del domingo. Los ladrones ingresaron a un domicilio de calle Rivadavia y sustrajeron el rodado. "Era lo único que tenía mi mamá", dijo la hija de la damnificada.
Durante la jornada del domingo, delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en calle Rivadavia y robaron una bicicleta.
Los ladrones entraron al domicilio y sustrajeron una mountain bike color negra con calcomanías rojas, propiedad de una mujer.
"Era lo único que tenía mi mamá para llevar a mi hermano al colegio y para ir trabajar", dijo con pesar la hija de la damnificada.
