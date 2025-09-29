Durante la jornada del domingo, delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en calle Rivadavia y robaron una bicicleta.

Los ladrones entraron al domicilio y sustrajeron una mountain bike color negra con calcomanías rojas, propiedad de una mujer.

"Era lo único que tenía mi mamá para llevar a mi hermano al colegio y para ir trabajar", dijo con pesar la hija de la damnificada.

