Inseguridad: delincuentes robaron una bicicleta de una vivienda ubicada en Oliveira Cézar al 500
La víctima relató que los delincuentes habían intentado ingresar a un local lindero días antes. Al no lograrlo, volvieron y sustrajeron el rodado tras ingresar por un pasillo y escapar por los techos.
El pasado miércoles, delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en Oliveira Cézar al 500 y robaron una bicicleta.
En diálogo con La Opinión, la víctima expresó que los ladrones intentaron ingresar días antes a un local lindero al domicilio, donde forzaron una puerta, pero no lograron perpetrar el hecho.
"Como no pudieron ingresar, al otro día pasaron por el pasillo que tenemos y se llevaron mi bici por el techo", explicó la damnificada.
