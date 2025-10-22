Un hecho de inseguridad tuvo lugar este martes por la noche en inmediaciones de la Bajada de Chaves.

Delincuentes robaron una canoa, propiedad de un hombre mayor de edad, que se encontraba atada en la zona costera.

"Es lo único que tiene para trabajar, necesitamos encontrarla", refirieron allegados a La Opinión.

El damnificado radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría y aguarda por novedades sobre la embarcación.

