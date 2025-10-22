Inseguridad: delincuentes robaron la canoa de un pescador
El hecho ocurrió en inmediaciones de la Bajada de Chaves. El propietario pide ayuda para recuperarla. La embarcación es su única herramienta de trabajo.
Un hecho de inseguridad tuvo lugar este martes por la noche en inmediaciones de la Bajada de Chaves.
Delincuentes robaron una canoa, propiedad de un hombre mayor de edad, que se encontraba atada en la zona costera.
"Es lo único que tiene para trabajar, necesitamos encontrarla", refirieron allegados a La Opinión.
El damnificado radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría y aguarda por novedades sobre la embarcación.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión