Inseguridad: delincuentes robaron la bicicleta de una estudiante en el Fonavi I
Ocurrió este jueves por la mañana. La víctima dejó su rodado sin candado y subió a buscar unas recetas médicas. "Está estudiando enfermería y la necesita para moverse", expresó con pesar un amigo.
Durante la mañana de este jueves, alrededor de las 8.00, delincuentes robaron una bicicleta en inmediaciones del barrio Fonavi I.
La víctima, una joven estudiante, subió a su casa a buscar una receta médica, dejó su rodado "dos segundos" y al volver notó que ya no estaba.
"Está estudiando enfermería y la necesita para moverse", expresó con pesar un amigo de la damnificada, que aguarda por novedades respecto del rodado.
