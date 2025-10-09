Durante la mañana de este jueves, alrededor de las 8.00, delincuentes robaron una bicicleta en inmediaciones del barrio Fonavi I.

Ads

La víctima, una joven estudiante, subió a su casa a buscar una receta médica, dejó su rodado "dos segundos" y al volver notó que ya no estaba.

"Está estudiando enfermería y la necesita para moverse", expresó con pesar un amigo de la damnificada, que aguarda por novedades respecto del rodado.

Ads

Puede interesarte

Ads