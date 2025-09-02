Inseguridad: delincuentes abrieron el portón de una casa y robaron una moto
El robo sucedió este martes por la mañana cuando el dueño de la vivienda, ubicada en Benefactoras Sampedrinas, se fue a trabajar. “Cortaron el portón con un cortacadena”, indicaron familiares.
Delincuentes forzaron el portón de entrada de una vivienda y se llevaron una motocicleta. Sucedió este martes por la mañana, alrededor de las 6.20, en Benefactoras Sampedrinas al 2000.
El hecho ocurrió cuando el dueño del domicilio se fue a trabajar y momentos después los ladrones aprovecharon la situación e ingresaron al lugar.
“Cortaron el portón con un cortacadena”, indicó un familiar de la víctima.
La motocicleta sustraída es marca Zanella de color roja y tras el robo la víctima difundió imágenes del vehículo en redes sociales en procura de recuperarlo.
