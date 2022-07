Inician sumario a empleados municipales por graves irregularidades cometidas en el cementerio

La presentación judicial efectuada por una mujer hace poco más de una semana quien aseguró haber sido estafada por quiénes se comprometieron a venderle una placa y una cruz, y luego se la cambiaron por otra de menor valor término revelando una secuencia de graves irregularidades que se vienen cometiendo en el cementerio local desde hace un tiempo y peor aun cuando se determinó que los autores del hecho eran empleados municipales que se desempeñan en el mismo lugar.

El saqueo de tumbas y nichos para luego vender lo sustraído como nuevo a otras familias es uno de las actividades más habituales detectados en el cementerio, lo mismo que la sustracción de aberturas y placas de metal, y la reducción de cuerpos cuya operatoria no queda registrada en la administración municipal.

Es decir que los mismos empleados municipales ofrecen distintos servicios a las personas que lo necesitan, lo cobran como nuevo pero van les sacan las placas y otras pertenencias a las tumbas y la ponen en la del que lo necesita.

Américo Quintana, encargado del cementerio, reconoció qué hay un grupo de trabajadores municipales sospechados y que el área de legales de la Municipalidad de San Pedro citó a tres empleados para esta semana.

En realidad La Opinión pudo saber que son al menos cuatro los casos que son objeto de investigación.

“Yo me enteré de un caso donde una familia me vino a plantear que le faltaba la tapa de la tumba pero después la encontramos porque estaba en otro lugar a donde la habían vendido. El que está acusado de estas irregularidades la había vendido”, dijo Quintana en el aire de Sn Galera. “En obras públicas me informaron que está hecha la denuncia concreta”.

“A esta persona todavía no la separaron del cargo pero hay un reclamo formal y existe otro caso parecido”.

“Sí está la situación de tres empleados que fueron citados por el área de legales ya que hay una denuncia formal por una reducción de cuerpos que no pasó como corresponde por la administración municipal. Y uno de ellos también aparece involucrado en los otros episodios denunciados”, manifestó el funcionario.