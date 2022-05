Ingresante a Policía necesita conseguir la ropa que le piden

La familia de Camila, una joven que fue notificada este viernes que debe presentarse en el lunes en la escuela de Policía, se acercó a Liniers 71 para pedir si alguien puede colaborar con ellos porque no pueden conseguir la ropa y los borcegos que le piden: “Quizás hay alguna chica que fue y que no va a seguir, y tiene la ropa. Necesitamos contactarnos con alguien, porque no tenemos posibilidad de viajar a comprar. Ella es talle 1”, pidió la mama. Su contacto: 3329-610481