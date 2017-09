Inédito: Por un paro de árbitros se suspendió el fútbol infantil

Más allá de que todo trabajador tiene derecho a reclamar no existen precedentes de que suceda en un ámbito como el fútbol infantil (donde juegan niños de entre 6 y 12 años) y menos aún con una drástica decisión de directamente “parar”.

Los árbitros habían solicitado por segunda vez en el año un incremento en el valor que perciben en cada fecha, y los clubes, por mayoría, resolvieron no hacer lugar al pedido. Esto fue lo que generó que los árbitros no acepten otras alternativas y directamente parar hasta bien no tengan una respuesta afirmativa.

Aseguran que esta medida es única en el país, ya que no se recuerda semejante decisión cuando los únicos perjudicados son los clubes, que generan recursos gracias a las entradas y cantinas y al no haber partidos no podrán recaudar, y principalmente los chicos, que esperan ansiosos que llegue el fin de semana para poder jugar y por esta decisión ven trunca la posibilidad de hacerlo.

El tema se seguirá tratando en los próximos días, pero quedó en claro que no hay acuerdos firmados y con este panorama la Liga Infantil evalúa distintas alternativas para garantizar que la temporada continúe y pueda concluir como se la había programado.