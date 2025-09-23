El reclamo de la familiar de un paciente que expuso su disconformidad respecto de la falta de cortinas en las habitaciones del Hospital Emilio Ruffa desató la polémica en las redes sociales.

Gladys inauguró la sección y comentó: “Piden atención y la tienen, pero al retirarse o cuando van las visitas, se roban sábanas, frazadas, destruyen los televisores. Es gente muy mal agradecida”.

“Hay que juntar plata de manera urgente para el Hospital. Dos atados de cigarrillos por habitante. y lo vamos sacando a flote entre todos. Tiene que ser una prioridad”, expresó Ruly.

Patricia preguntó: “¿Y si les pedimos el valor de las cortinas a los concejales? El resto podemos colaborar para otras necesidades”.

Adriana indicó: “Toda la vida la gente se robó las sábanas. Cada persona que se interna debería llevar las suyas, así se termina el choreo” y Marta estuvo de acuerdo: “Es buena la idea de que cada internado lleve sus sábanas”.

“Tendrían que hacer firmar una planilla al paciente o al acompañante con las cosas que hay en la habitación. Y que, al retirarse, alguien se encargue de revisar que esté todo. Es una vergüenza que se hayan llevado hasta un televisor. Y esto pasa desde siempre, no es de ahora. Después la gente se queja”, argumentó Claudia.

Eva dijo: “Si la gente se las lleva, es una maldita costumbre. El intendente hace lo que puede, pero el gobernador no manda dinero porque el Gobierno no les da nada. La gente no entiende”.

Auro dijo: “Hace muchos años propuse que a cada paciente se le entregue una lista con duplicado donde figure todo lo que se le da. Al momento del alta, si falta algo, debería abonarlo”.

Gladys explicó: “La dirección del Hospital debería tener a alguien que supervise, que haga recorridas en todos los horarios, y que los pacientes firmen cuando se internan para hacerse responsables de lo que hay. Además, podrían poner una alcancía en la entrada y otra en la Guardia, para que cada uno colabore con lo que pueda. Todo sirve. Hay que ser agradecidos, es lo único que tenemos para todos. Ahí no se discrimina a nadie. Un poquito de agradecimiento y más cuidado”.

“Así está el Hospital, por la gente que se roba todo y no cuida. Después nos quejamos. Cuando hicieron las cortinas de maternidad, las iban poniendo y se las iban robando”, expresó Zulma y Roberto ironizó: “Hay que poner cortinas de bolsas, así no se las llevan”.

Carmen contó: “La misma gente es mala, se llevan las cosas y además es sucia. Siempre pasa lo mismo. Rompen, no cuidan. Qué lástima que tengan que estar así. Nadie cuida nada”.

Raúl recordó: “Esas habitaciones tenían blackout. Se los robaron. Y los que entran por el patio, fuera del horario de visita, rompen los mosquiteros para pasar cosas”.

“Es una vergüenza porque la gente es la que se lleva las cosas: sábanas, almohadas, frazadas y hasta televisores. No se dan cuenta de que el Hospital es de todos. Si no cuidamos lo que nos brindan cuando estamos internados, es muy triste. Yo estuve internada y no tengo nada que reclamar, muy agradecida con todo y con todos”, concluyó Angélica.