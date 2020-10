Incumplió la restricción perimetral impuesta por violencia de género y le robó la camioneta a su expareja

Este martes una joven denunció a su expareja por incumplir el perímetro de exclusión vigente que impide que él se acerque a ella, instituido tras episodios de violencia de género. En la denuncia, señaló que violentó la reja de su casa y le robó la camioneta que utilizaban amboso para trabajar cuando estaban juntos.

"Él tiene una copia de la llave, y como yo decidí no darle más la camioneta, saltó el tapial y se la llevó. Dio marcha atrás y me rompió la reja", contó la denunciante a La Opinión.

"Yo ya vengo desde junio poniendo perímetro, rondas de vigilancia, por violencia de género", señaló y aseguro que "la semana pasada hizo lo mismo".

En esa oportunidad, la mujer presentó la documentación que acredita que ella compró esa camioneta y que todavía no pudo hacer la trasnferencia a su nombre porque no tiene dinero suficiente para el trámite.

"La semana pasada hizo lo mismo, presenté la documentación y quedaron en hacer una orden de allanamiento, nunca pasó. El domingo me la dejó afuera de mi casa y fui a la Comisaría a avisar que él la devolvió, y pedí que por favor me devuelva la llave", relató.

Así quedó la reja de la cochera donde estaba la camioneta.

"Quedaron en Fiscalía que lo iban a notificar para que me devuelvan la llave. Hoy a la mañana me la volvió a sacar. Estoy a la espera de que Fiscalía dé la orden. Es una camioneta Toyota Hilux cabina simple gris", describió.

Desde junio, contó, está vigente la restricción perimetral, renovada ahora hasta enero de 2021. "La semana pasada lo denuncié porque fui al Paseo con una amiga y apareció y me amenazó", agregó.

"La camioneta está a nombre del anterior dueño, porque todavía no hice la transferencia, pero tengo la firma certificada, 08, todo para hacerla. Tengo VTV a mi nombre, seguro, boleta de compraventa, no la pude transferir porque no tengo el dinero todavía", explicó la denunciante.

Ella radicó denuncias tras episodios de violencia de género que derivaron en una exclusión de hogar para con el denunciado y la restricción perimetral que le prohibe acercarse a menos de 500 metros de distancia.

"Vive incumpliendo la restricción perimetral, tengo rondas de vigilancia y todo, porque hubo episodios de violencia, maltrato psicológico, me empujó sobre la reja, le rompió toda la cara a una amiga", informó.

La denunciante señaló que apenas se produjo la exclusión de hogar él presentó un reclamo para recuperar herramientas de su propiedad en la casa y que la Justicia dispuso el acompañamiento policial para que pudiera llevárselas.