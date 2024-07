Marisa Cáceres envió un mensaje a La Opinión por la deuda que acumula con la Coopser por consumo de energía. Cuesta creer su historia, porque al exhibir su documentación se advierte que desde diciembre de 2023 paga un consumo que pertenece a un medidor de obra de la Municipalidad de San Pedro.

Mientas pudo, pagó; ahora con los aumentos le llegan cifras imposibles de afrontar ya que es una pensionada con el subsidio para madres de más de siete hijos. Vive en un barrio al que se conoce como “Las Cañitas” que iba a ser “urbanizado” por la gestión municipal. Apenas es un pasillo la calle que une las casas, pero cada uno es porpietario de su terreno.

"Yo ya no estoy más", le dijo el ex Secretario de Obras Públicas Javier Silva cuando Marisa le preguntó sobre el destino de ese medidor. Aun no ha encontrado interlocutor para resolver este trámite que necesita de una intervención por parte de algún funcionario aunque no se explica que la cooperativa cuando entrega los recibos e intimaciones no observe la irregularidad y que el Municipio no se de cuenta que tiene un medidor a su nombre y no paga por ese consumo.

Marisa entregó 35 mil pesos a cuenta de su deuda el 27 de Junio y ahora no puede hacer frente al resto. Su medidor está a nombre del Municipio pero Coopser deja la factura en el barrio Las Cañitas donde dice "Ríobamba (puerta negra hay un carrito) 1780".

En Julio de 2023, los vecinos habían hecho un reclamo público porque ese barrio que comercializaba un empleado municipal, carecía de todos los servicios. Cuando el tema ganó reprecusión y en cercanias de las elecciones aparecieron las soluciones, al menos las de electricidad, pero no para todos. Varios vecinos lograron su medidor de privilegio mientras Marisa quedó con la cesión que le hizo la comuna.