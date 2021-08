Incendios en islas: el relato de un apicultor que lucha por proteger sus colmenas

La quema en las islas no cesa. Los productores que dedican su vida están cansados de salvar sus trabajo de las garras del fuego. Fabián Del Pardo, histórico apicultor de la zona , señaló en Radio Cuarentena que con la bajante y la sequía no hay agua “que pare el fuego”. Recordó que como esta bajante no hubo ninguna y la comparó en relación a los eventos de 2008.

Del Pardo, al igual que muchos trabajadores de las islas, conoce el territorio mejor que nadie. Recientemente tuvo que batallar contra el fuego para salvar sus colmenas. En su relato fue sumamente preciso con los datos duros de la morfología del lugar, lo que permite comprender por qué resulta tan complicado aplacar el fuego.

La bajante histórica del Paraná registra daños en el ecosistema que intensifican la sequía y empeora el panorama con la ausencia de lluvias. El apicultor fue muy crítico respecto al estado en que se encuentra el lugar y aseguró que hay quienes sacan provecho ya que estas condiciones incrementan el terreno para la cría de ganado.

Fabián del Pardo expuso que en la isla donde él mismo tiene vacas jamás encendió fuego con ese propósito ni para renovar pasturas. Además, sostuvo que la intervención es innecesaria: “Si usas semejantes tractores de doble tracción, no necesitas quemar para sembrar”. En una ocasión, reveló, llegaron a quemarle 200 hectáreas y perdió parte de las 700 colmenas que tenía.

“GASTO UN MONTÓN DE GUITA PARA QUÉ, SI VIENE UN TIPO QUE TE QUEMA TODO EL CAMPO” Fabián Del Pardo

Asumió que el daño constante afecta directamente a su producción apícola. “Llevo toda una vida de colmenero. Descubrí que la miel de la isla a los 10 días que la sacás se te azucara porque estamos sacando miel con plantas de pradera. Ya cambió la fisonomía, los humedales están cambiando, el ser humano lo está cambiando”, sostuvo.

“Son todos iguales. Si no que venga alguien y que me demuestre con hechos lo contrario”, destacó el apicultor, cansado de que las autoridades no tomen medidas para ponerle un freno a los incendios.