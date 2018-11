Incendio en una vivienda de Tucumán 70

Bomberos Voluntarios asistió este martes, alrededor de las 10.30 de la mañana, a una vivienda ubicada en calle Tucumán al 70, entre Mitre y 25 de Mayo, para sofocar un incendio registrado en el patio de esa propiedad.

Cuando comenzó el fuego, el joven propietario de la casa no se encontraba y fueron los vecinos, desde una edificación en la que funcionan oficinas, quienes notaron el humo y llamaron al cuartel para que intervenga en el siniestro. Posteriormente, con la situación controlada, llegaron los padres del chico y constataron lo sucedido.

Los voluntarios trabajabaron casi media hora para sofocar el incendio, tras acceder a la vivienda siniestrada a través del patio vecino. En el lugar hallaron unos cachorritos que fueron rescatados. Policía y Prefectura también colaboraron en el lugar.

"Hay un ventiluz que da a la oficina de operaciones de Prefectura y empezó a entrar humo. Nos pareció extraño y vinimos a consultar a los vecinos", relató un efectivo de la fuerza.

Autorizados a pasar, notaron que en "un galponcito del fondo" de una vivienda lindera se había desatado el incendio.

"Se prendió, aparentemente, el quincho de un vecino, que no estaba. No teníamos cómo comunicarnos, así que usaron este lado para poder contenerlo. Por suerte no pasó a mayores", dijo el presidente de la Sociedad Rural, Raúl Victores, titular de la propiedad lindera.