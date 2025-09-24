Incendio en una vivienda de calle Bottaro y Saavedra: Bomberos trabajaron para controlar el fuego
Dos unidades de Bomberos Voluntarios intervinieron este miércoles por la madrugada en una vivienda ubicada en la intersección de ambas calles.
Un incendio tuvo lugar este miércoles por la madrugada, alrededor de las 5.40, en una vivienda, ubicada en la esquina de las calles Bottaro y Saavedra.
Tras ser alertados dos unidades de Bomberos Voluntarios intervinieron en el lugar para controlar el foco ígneo, cuyo origen se desconoce hasta el momento, y poner en marcha los protocolos correspondientes de enfriamiento en la vivienda.
El operativo estuvo a cargo del oficial Marcos Varela. Alrededor de las 8.15 de la mañana otra unidad volvió a acercarse al domicilio.
