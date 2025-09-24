Un incendio tuvo lugar este miércoles por la madrugada, alrededor de las 5.40, en una vivienda, ubicada en la esquina de las calles Bottaro y Saavedra.

Ads

Tras ser alertados dos unidades de Bomberos Voluntarios intervinieron en el lugar para controlar el foco ígneo, cuyo origen se desconoce hasta el momento, y poner en marcha los protocolos correspondientes de enfriamiento en la vivienda.

El operativo estuvo a cargo del oficial Marcos Varela. Alrededor de las 8.15 de la mañana otra unidad volvió a acercarse al domicilio.

Ads

El incendio ocurrió en la madrugada de este miércoles.

Puede interesarte

Ads