Incendio en una vivienda de calle Almafuerte: no hubo heridos
El fuego se desarrolló debido a un desperfecto eléctrico que más tarde fue solucionado. Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar. Afortunadamente, ninguno de los residentes de la casa sufrió heridas.
Tras una alerta de Emergencias por un incendio, una unidad de Bomberos Voluntarios acudió este domingo por la tarde a una vivienda, ubicada en Almafuerte al 3300
El foco ígneo, que se generó debido a un desperfecto eléctrico, fue inmediatamente controlado por personal de Bomberos, que trabajó en el lugar durante alrededor de una hora.
Afortunadamente no hubo heridos entre la familia afectada por el incendio, y posteriormente el problema eléctrico fue solucionado por personal de la cooperativa Coopser.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión