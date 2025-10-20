Tras una alerta de Emergencias por un incendio, una unidad de Bomberos Voluntarios acudió este domingo por la tarde a una vivienda, ubicada en Almafuerte al 3300

El foco ígneo, que se generó debido a un desperfecto eléctrico, fue inmediatamente controlado por personal de Bomberos, que trabajó en el lugar durante alrededor de una hora.

Afortunadamente no hubo heridos entre la familia afectada por el incendio, y posteriormente el problema eléctrico fue solucionado por personal de la cooperativa Coopser.

