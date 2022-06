Incendio en Rómulo Naón al 1700: “Teníamos las cosas de mayor valor en esa habitación”

Una familia sufrió la pérdida de una gran cantidad de bienes tras el incendio de su vivienda, ubicada en Rómulo Naón al 1700, ocurrido el sábado por la tarde, alrededor de las 18.00.

Este lunes, en Radio Cuarentena, Florencia Génova, titular de la vivienda, contó lo que le tocó vivir junto a su esposo y sus cuatro hijos tras el siniestro.

Relató que el foco ígneo comenzó, aparentemente, por un desperfecto eléctrico “en la habitación que tenía el lavarropas, porque habíamos comprado esa parte de la casa, que anteriormente era cocina, y habíamos hecho un ropero a medida y abajo estaba el lavarropas”.

“Había dejado ropa lavando y salimos a buscar una garrafa, porque acá no hay gas natural, una vecina nos llamó porque había humo. Cuando llegamos había poco fuego, que había agarrado la ropa, pero mi marido quiso entrar pero se vino el humo con todo”, detalló.

Florencia destaó la ayuda de la comunidad y la tarea de Bomberos, que trabajo durante un buen tiempo para controlar el fuego y evitar que se expandiera hacia otras zonas de la casa hasta extinguirlo.

“Mi marido se desesperó para entrar porque estaban los gatitos de mis hijos, pero los bombero rescataron a dos y nos los están cuidando”, dijo la mujer.

“Nos cuesta como a todos, con lo difícil que está todo, teníamos muchas cosas en esa habitación, íbamos cambiando los techos de a poco, eran dos casa que unimos, tenía las cosas de más valor en mi habitación, que era la que tenía el techo nuevo y no tenía goteras. Tenía la tele, lavarropas, la play de los chicos, cámara de fotos, la ropa, un mueble con todos los calzados”, precisó.

Florecia tiene 34 años y su marido, que trabaja en Prear, 35. Son padres de cuatro hijos, de 16, 13, 11 y 6 años. Desde las escuelas 27 e Industrial, donde cursan los chicos, también recibieron ayuda, así como de vecinos y del Municipio, que intervino a través de la Secretaría de Desarrollo Humano.

“A mí me atendieron porque tengo presión alta, la situación fue terrible, estoy más que agradecida, sacamos todo, dos volquetes de cosas ya sacamos”, señaló. “Hoy vinieron de Desarrollo Humano para ayudarnos a cerrar la parte del techo, que está todo quemado, no quedó nada, lo fundamental son materiales, porque mercadería, útiles para la escuela y esas cosas me consiguieron un montón”, dijo respecto de la ayuda.

“Mi marido es electricista y por lo que vio ha sido el lavarropas. Era un lavado de entre 25 y 29 minutos, pensé bueno, llego y la cuelgo, la ropa que se me salvó fue la que ya había colgado”, finalizó.