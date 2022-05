Incendio en Río Tala: “Si esperábamos a Bomberos se prendía fuego todo, necesitamos urgente un cuartel”

Este miércoles en Radio Cuarentena, Verónica Burini, hija de los dueños de la propiedad que sufrió un incendio el martes por la tarde en Belgrano al 600 de Río Tala, detalló lo sucedido y agradeció la colaboración de vecinos, que fue determinante para que no pase a mayores, mientras aguardaban la llegada de Bomberos.

“Gracias a los vecinos y dos primos, que se subieron por los techos, se pudo apagar el fuego, si no, si esperaban se prendían todo, tomaba fuego la casa, todo. La tardanza de Bomberos no fue porque tardaron, si no por la lógica de la distancia de San Pedro a Tala, del traslado”, puntualizó la mujer.

Utilizando una manguera que se usa para riego en viveros, los vecinos pudieron evitar que el fuego se propagara hacia toda la propiedad. Luego, arribó la unidad 15 para extinguir el fuego por completo en cuestión de minutos y comenzar con las tareas de enfriamiento del lugar.

Lo sucedido en Río Tala volvió a poner de manifiesto entre los vecinos de la localidad la urgente habilitación del destacamento de Bomberos en el predio que el ACA cedió a la Municipalidad y que en su momento fuera anunciado por las propias autoridades como una alternativa que permitiría acceder a las intervenciones con más rapidez.

“Por favor, que se vea esa posibilidad de poner un cuartel de bomberos en Tala. Si no hubiera estado esta gente, que tenía esa manguera que usan para regar un vivero, con una manguerita de las que uno tiene en la casa o un matafuegos esto no se hubiera podido parar”, explicó Burini.

Además, sobre ese punto, consideró: “Gente capacitada y con ganas hay en Tala, estos chicos que saltaron no tenían miedo a nada, rompieron la puerta, agarraron la manguera, se puede hacer una capacitación, invitar a un montón de chicos jóvenes que hay en Tala. Los pobres bomberos no llegan, no es que no quieran, pero no llegan”.