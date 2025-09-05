Incendio en la cocina de un restaurante: Bomberos controlaron las llamas y no hubo heridos
El fuego comenzó en la cocina del local ubicado en Mitre 20, detrás de una freidora, y se propagó al entrar en contacto con restos de aceite. Los empleados intentaron controlarlo con extintores hasta la llegada de los voluntarios, que confirmaron que no hubo personas afectadas.
Durante la tarde de este viernes, alrededor de las 14.00, Bomberos acudió a un restaurante ubicado en Mitre 20, por un incendio.
El siniestro ocurrió dentro de la cocina del local denominado Costeé del Río y los voluntarios fueron alertados por los propios empleados, quienes, en principio, intentaron extinguir el foco por sus propios medios.
Testigos informaron al móvil de La Opinión que el fuego comenzó “atrás de una freidora” y que se extendió tras entrar en contacto “con restos de aceite”.
El bombero a cargo de la unidad, Marcos Varela, informó que se trató de “un principio de incendio” y que los propietarios trabajaron con extintores.
“Tratamos de sofocar el fuego y bajar las altas temperaturas que tenían las paredes”, explicó el voluntario, que además confirmó “no hubo heridos”, ya que las personas que estaban presentes en el momento del siniestro fueron evacuadas.
