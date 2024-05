El incendio de un geriátrico en la ciudad de San Nicolás está vinculado a personas de San Pedro relacionadas con la actividad de cuidados a adultos mayores, a quienes los propietarios quieren desalojar desde hace años porque el contrato está vencido.

El siniestro ocurrió el martes por la noche en la planta alta del edificio ubicado en Guardia Nacional al 100, sede de la antigua clínica de la familia Catania, donde funciona un geriátrico denominado "Instituto de la Tercera Edad Doris".

Dos dotaciones de bomberos nicoleños trabajaron en el lugar, donde una habitación del primer piso ardió por completo. Al menos un niño de 3 años y un residente adulto mayor fueron asistidos en el Hospital San Felipe por intoxicación, informó el diario El Norte.

El abogado de la familia Catania, el nicoleño Adolfo Suárez Erdaire, confirmó a La Opinión que el contrato de alquiler está a nombre de una persona domiciliada en San Pedro que, por los datos que pudo recabar este medio, también se dedicaba en la ciudad a las residencias geriátricas y supo tener problemas con familiares de internos.

El contrato venció en 2020 y desde entonces la familia propietaria del edificio intenta recuperarlo. Las cartas documento nunca fueron respondidas y los garantes también las rechazaron.

La persona domiciliada en San Pedro que firmó el contrato, no aparece. "No sabemos si está libre o está detenido, no da la cara", dijo el abogado en declaraciones a Radio-U de San Nicolás. "Este geriátrico funciona, pero no cumple con el propietario y además no tiene autorización para continuar", agregó.

El abogado de la familia Catania aseguró que tienen "todas las medidas" para pedir a la Justicia el desalojo del edificio y señaló que temen que quienes están a cargo del lugar, entre ellos la que sería expareja del sampedrino y que estaría con una familia como "inquilinos", puedan "llevarse puertas y otros elementos".

Hace 15 días, dijo Suárez Erdaire, se habían presentado con un oficial de Justicia para constatar la situación del edificio. "Quedó consternado al ver el estado en el que estaban los abuelos y el estado del geriátrico", aseguró.