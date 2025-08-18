Inauguraron un consultorio de neurodesarrollo y neurología infantil en el Hospital
El nuevo espacio ofrecerá diagnóstico, orientación y acompañamiento a familias, con énfasis en la detección temprana y el abordaje interdisciplinario de patologías neurológicas y del desarrollo en niños. Atenderán martes, miércoles y jueves.
La Municipalidad anunció la inauguración de un nuevo consultorio especializado en neurodesarrollo y neurología infantil en el Hospital.
La nueva área, brindará "diagnóstico, orientación y acompañamiento a las familias, con especial énfasis en la detección precoz y el abordaje interdisciplinario" de las patologías.
Los consultorios abrirán sus puertas la próxima semana y seccionarán los turnos dependiendo de la especialidad requerida.
Los martes, de 8.00 a 12.00 atenderán profesionales de pediatría del desarrollo; los miércoles, de 8.00 a 12.00 evaluación ADOS-2; y los jueves, de 8.00 a 13.00 neurología infantil.
"Este nuevo espacio brindará atención integral a niños con alteraciones en el desarrollo o afecciones neurológicas", informaron.
