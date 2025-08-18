La Municipalidad anunció la inauguración de un nuevo consultorio especializado en neurodesarrollo y neurología infantil en el Hospital.

La nueva área, brindará "diagnóstico, orientación y acompañamiento a las familias, con especial énfasis en la detección precoz y el abordaje interdisciplinario" de las patologías.

Los consultorios abrirán sus puertas la próxima semana y seccionarán los turnos dependiendo de la especialidad requerida.

Los martes, de 8.00 a 12.00 atenderán profesionales de pediatría del desarrollo; los miércoles, de 8.00 a 12.00 evaluación ADOS-2; y los jueves, de 8.00 a 13.00 neurología infantil.

"Este nuevo espacio brindará atención integral a niños con alteraciones en el desarrollo o afecciones neurológicas", informaron.

