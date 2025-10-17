Este viernes por la mañana, inauguraron la primera parte de la obra de mosaiquismo que se realizó en las Escaleras de la Misericordia.

Bajo la coordinación de la arquitecta María Luz Méndez, que no es la primera vez que trabaja en obras de esta magnitud, las alumnas del taller ‘’Animate Vos Valés'' recubrieron los primeros cinco escalones de la obra.

La primera parte de la obra ya fue inaugurada.

Segun explicó Méndez, se planea que este proyecto continúe en 2026, para seguir con el recubrimiento el resto del tramo que desemboca en el Vía Crucis.

El sacerdote Héctor Molfesa, párroco de la Basílica Nuestra Señora del Socorro, bendijo la escalera y destacó “el valor simbólico” como "reflejo del camino de la vida", informó la Municipalidad.

Méndez reconoció a sus alumnas.

En el acto también fueron reconocidas las alumnas del taller, que recibieron un diploma en manos de la arquitcta y del intendente Cecilio Salazar.

