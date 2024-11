Fue inaugurado este lunes el Polo Bucal Infantil María Antonella Rocca Qués en el Hospital local, con la presencia de la familia de la joven cuyo nombre lleva el nuevo espacio, quienes donaron el dinero del juicio civil por el accidente que le costó la vida.

Fue un emotivo acto que encabezaron las autoridades municipales junto a Liliana Qués y Sergio Rocca, quienes hicieron la donación a la Cooperadora del Hospital, recursos con los que construyeron el nuevo consultorio y adquirieron equipamiento como un sillón odontológico, un equipo de rayos, mobiliario e instrumental.

"Es algo importantísimo para la comunidad. Es más que un consultorio, es un Polo de Salud Bucal Infantil con el que pretendemos la salida a la comunidad, porque no es fácil para la gente llegar", dijo el sábado en Sin Galera la directora del Hospital, Isabel Carrasco.

“Este consultorio llevará siempre la sonrisa de María Antonella en cada niño que sea atendido aquí”, dijo Mirta Borrell, presidenta de la Cooperadora del nosocomio durante el emotivo acto.

El Polo Bucal Infantil tiene a la odontóloga Azul Caso al frente y atenderá todo tipo de problemáticas relacionadas, al tiempo que se ocupará de las tareas de promoción de las buenas prácticas y de la prevención.

El consultorio fue equipado gracias a los recursos donados por la familia Rocca Qués.

"La salud bucal infantil no es algo de lo que se hable mucho, pero la verdad es que no cuidar la salud bucal de los chicos trae consecuencias terribles en la adultez", señaló Carrasco.

"Un chico que tiene las boca en malas condiciones, uno puede deducir que no se alimenta correctamente, si no tiene una salud bucal correcta se expone a procesos infecciosos que no quedan sólo en la boca sino que se asientan en otros lugares, como por ejemplo las válvulas cardíacas", agregó la médica.

Carrasco destacó que además de las cuestiones de salud propiemente dichas, la buena salud bucal está relacionada con el autoestima y las posibilidades laborales, además de señalar lo oneroso que resultan los tratamientos para adultos que pierden piezas dentales.