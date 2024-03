Soledad reportó: “Quisiera saber si se podría hablar con alguien, por favor porque es impresionante la cantidad de mosquitos que hay. Ya hace mucho venimos con quejas por el tema de los mosquitos y nadie fumiga. No sé qué pasa. Se han ido a hablar muchas veces del tema este. Igual que de las cloacas que se rebalsan también en las calles y no las arreglan. O sea, no se puede salir y entrar cuando llueve, y ya dieron tormenta de vuelta. Somos del barrio de al lado de la ex planta depuradora”.

