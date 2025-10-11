El escritor sampedrino, Imanol Fernández, presentará su obra en el Salón Dorado del Palacio Municipal, el próximo sábado.

"Mi plan es unificar regiones con fines artísticos, llegó el momento, después de tres años duros", expresó el joven en Sin Galera.

"Somos un grupo de artistas dedicados que hacen la diferencia", dijo Fernández.

Indicó que "va a ser un día histórico" y dedicado a todo la gente que lo apoyó a lo largo de su camino como escritor.

La jornada contará con presentaciones en vivo de artistas locales y comenzará a las 16.00. La entrada es libre y gratuita.

En la última sesión del Concejo Deliberante, los ediles aprobaron por unanimidad la declaración de interés municipal de la exposición Matsuri Dorado, de Imanol Fernández y el grupo Kamifly.

Consideraron que este tipo de eventos "fomenta la creatividad y la innovación para los diferentes artistas" y promueve la inclusión y la diversidad cultural.

