El joven escritor Imanol Fernández, de 28 años, estuvo el sábado en Sin Galera para anunciar que terminó de escribir su nueva novela El río que fluyó a través del tiempo, la que espera publicar próximamente. “El libro ya está terminado, lo que faltaria seria evaluar algunas cosas y a partir del año que viene empezar a imprimir”, informó.

Nuevamente aprovechó la oportunidad para agradecer a todas las personas involucradas en la difusión y publicación de su anterior novela La estrella que nunca te dejará sola, libro que presentó en el mes de junio en el Teatro Café Wojtyla y del cual vendió los 50 ejemplares impresos con la editorial Arenz & Antich. “Hay algunas personas que ni siquiera son profesores, pero te inspiran a hacer lo que amas”, destacó.

Respecto a la inspiración para esta última obra, el joven admitió que nuevamente llegó de parte de la complicada relación que mantuvo en el pasado con una de sus mejores amigas.

La tapa y contratapa del libro están hechas con inteligencia artificial. “Quise hacer esto de una manera distinta para que la gente sepa de la IA y cómo utilizarla de una mejor manera”, comentó Fernández.

“Lamentablemente yo tuve mucho desgaste emocional, anímico. Fue una relación que me costó mucho superar. Por todas esas emociones que yo he tenido como ver que una persona se desgasta a través del tiempo me hicieron resguardar todas mis emociones y darlas en un libro”, comentó.

Además, Imanol admitió que es una secuela del anterior, pero con una trama más compleja y profunda. “Quería hacer algo que tuviera una calidad muy superior y creo que con orgullo puedo decir que lo conseguí”, sostuvo.