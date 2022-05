Ignacio Villarruel, entre los mejores del Campeonato Español: su experiencia en una carrera de casi nueve horas

8 horas 52 minutos 57 segundos es lo que tardó Ignacio Villarruel en completar los 3.800 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 de pedestrismo del Campeonato Español de Ironman que se llevó a cabo el fin de semana pasada en Castillo de Aro, una localidad de la provincia de Girona en el noreste de España, cerca de Barcelona donde el sampedrino está radicado desde 2015. Con ese tiempo, se ubicó quinto a casi media hora del ganador, Víctor Arroyo Bugallo. Entre ellos llegaron Mikel Ugarte Ramos en el segundo lugar, Roger Manyà Valenzuela en el tercero y Pello Osoro Gutiérrez en el cuarto.

Para el joven triatleta de 29 años fue su primera vez en esa competencia, su primer gran objetivo de la temporada, y en su blog personal narró cómo fue su experiencia en la más que exigente carrera cuyo epicentro fue la playa de Aro y de la que quedó “contento”, pero “no conforme”.

Sobre el primer tramo, en el que tuvo que nadar casi cuatro kilómetros, contó: “Al comienzo se me ponen dos competidores, uno de cada lado, y en mi cabeza paso el pensamiento de ‘ya estamos otra vez apretado entre gente’. Los dejo pasar, me pongo a su derecha y empiezo a buscar sensaciones, las cuales poco a poco van apareciendo. Llego a unos pies pensando ‘me quedo acá y vemos que pasa”, pero me sentía bien y empecé a chocármelo. Así que decido ponerme a tirar. Pasamos la segunda boya y quedé solo, con la punta de carrera ya algo lejos, pero se veía a alguien que iba igual de solo como yo entre los de adelante y mi posición. Los metros iban pasando y estaba cada vez más cerca, hasta darle caza antes de girar en la última boya para ya hacer el camino de vuelta, a lo que me sorprendo, porque pasó lo mismo que al principio, pienso en quedarme a pies, para descansar un poco, pero me encuentro con que me lo chocaba, así que vuelvo a ponerme adelante y tirar, así hasta salir del agua, con una de mis mejores nataciones de un triatlón de larga distancia, saliendo en sexta posición, aunque la punta estaba bastante lejos”.

Durante los 180 kilómetros de ciclismo tuvo varias complicaciones y la primera fue con la hidratación: “En un momento perdí un bidón con agua y la botella que me habían dado momentos antes por culpa de un badén que, al ir a velocidad algo alta, volaron un bidón y la botella. Ya no iba a volver y faltaban una buena cantidad de kilómetros para el próximo punto de abastecimiento. Seguimos sobreviviendo con las gotas que le quedaban al bidón vacío y con uno de los sobres con sales que tenía para la hidratación. Llegué al otro punto, pedí dos aguas y unos metros más adelante en otro badén se me vuelve a caer una botella. Esta vez paré y volví a buscarla porque no podía arriesgar a quedarme corto de agua, ya que habían pasado varios kilómetros en los cuales algo ya me había deshidratado”.

Luego, sufrió una dura caída: “Cuando estaba terminando de coronar el puerto para luego bajar a la playa de Aro se largó un diluvio y hubo que aflojar muchísimo en la bajada, para no ir al suelo. Igualmente, en una curva a la derecha se me va la rueda trasera y derrapé, cayendo con el codo y la cadera, saliéndose la cadena y con el pie izquierdo enganchado al pedal, golpeándome el tobillo con la biela. Consigo sacar el pie, me levanto entre lluvia y dolores r intento poner la cadena lo cual consigo al segundo intento. Compruebo que pueda usar la bici, no me podía rendir así a la primera caída y estando tan cerca de empezar la maratón que es mi fuerte”.

En ese momento, cuando empezó a correr, el triatleta del Rayo Team estaba noveno en la clasificación. Pero recortó distancia con los de adelante en el kilómetro 20, sobrepasó a tres rivales y llegó al sexto lugar. Aun no siendo su mejor momento en la prueba, siguió avanzando: “Aunque parecía que las piernas empezaban a pasar factura de el a todo o nada, pero por suerte fue solamente un mini bajón que se pasó después de alcanzar y pasar con un buen margen al que venía en quinto lugar”.

Sobre el final, se le entremezclaron las sensaciones y completó la carrera con lo último de energía que le quedaba: “Por dentro no lo podía creer, como había pasado de estar en el suelo a estar quinto de la general y con gas todavía como para seguir intentando la remontada. Al cuarto lo tenía a nueve minutos y, aunque era mucho, llegué a estar a 20 segundos. Pero las piernas ya no daban para mucho más, empezaba a sentir como el cuerpo se dormía un poco, intentaba revivirlo con Pepsi, pero no había forma. No me desplome, pero ya las piernas no podían apretar más”.

El Campeonato Español de triatlón reunión a 34 atletas y el deportista de San Pedro tuvo una destacada actuación en su primera vez en la prueba de distancia Ironman. Su próximo objetivo es, también en Europa, el Challenge de Herning en Dinamarca.