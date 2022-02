Ignacio Carbone: “no hay evidencias suficientes para que la causa contra Serjal sea elevada a juicio”

Una vez concretada la liberación del doctor Patricio Serjal, su abogado defensor Ignacio Carbone habló en El Reporte de la Tarde e hizo referencia a los argumentos utilizados para lograr que el exfiscal Regional de Rosario dejara la prisión domiciliaria que le había sido impuesta el año pasado.

El abogado sampedrino se encuentra atravesando un proceso judicial desde agosto de 2020 cuando se lo detuvo en la ciudad santafesina por aparecer vinculado a una causa iniciada por el presunto cobro de coimas provenientes del juego clandestino.

“Cuando entendimos que ya no era proporcional el tiempo que llevaba con prisión preventiva solicitamos la libertad”, manifestó el letrado rosarino.

“En un primer momento la jueza de primera instancia nos rechazó el pedido pero luego logramos imponer nuestra solicitud ya que consideramos que Patricio (Serjal) había dado muestras sobradas de que estaba a derecho y no había peligro de fuga”.

“Es un excelente fallo y ahora espera la definición del caso en libertad”, celebró.

“Creemos que no hay evidencias suficientes para que la causa sea elevada a juicio, la fiscalía solo tiene declaraciones de gente arrepentida que después fueron beneficiadas con distintas medidas legales, entendemos que todo es muy raro”. “La defensa va a plantear la inocencia de Patricio Serjal”.

“La hipótesis de la fiscalía parte de los dichos de un exfiscal arrepentido que es Ponce Hasad, quien primero estuvo imputado, a quien le tomaron declaración en un contexto algo raro, y no solo se le permite presentarse como arrepentido sino que no se le cobra una multa que le correspondía abonar. Todo queda supeditado a que un juez le crea, pero escuchando sus declaraciones creo que es poco probable que un juez le crea principalmente cuando lo incrimina al doctor Serjal”.

“Este caso es uno de los más importantes de la provincia que tiene sus intereses judiciales y políticos, y mi defendido ocupaba un cargo importante como es ser el jefe de fiscales y justamente lo que pasa con Serjal es que hay dos personas que lo han involucrado pero más allá de eso no existe otra evidencia”, remarcó.

“Todo lo mediático que se ha hecho con esta causa y lo que ha trascendido lograron instalar como una condena social para Patricio Serjal además de querer hacer creer que se trata de una causa de corrupción. Quedó instalado que Serjal recibía coimas en dólares, pero eso no es cierto y me consta porque hemos leído toda la causa. Se han hecho miles de averiguaciones para ver qué patrimonio tenía y no se le ha encontrado absolutamente nada, hasta oficios al exterior se hicieron para ver si tenía otras cuentas, por ejemplo en el Uruguay”, contó Carbone y agregó, “Cuando no hay muchas pruebas se recurre a este tipo de condena social para robustecer la investigación”.

“A Serjal no le han encontrado nada porque no tiene ningún tipo de bien, él ahora está viviendo de un emprendimiento de venta de comidas que fue lo primero que tuvo al alcance de la mano y lo que pudo hacer durante el encierro del arresto domiciliario además de la ayuda de familiares y amigos”.

Sobre las medidas que la justicia adoptó y le impuso a Serjal, el abogado defensor señaló: “Él la suma que le han impuesto como fianza no la puede pagar, es más, no la va a pagar, pero estamos esperando que se efectivice la libertad para cumplir con eso mientras la familia está buscando una fianza real sobre algún inmueble para recuperar la libertad”. “La solvencia económica que se planteaba no es tal y a las pruebas me remito”.

En cuanto al estado actual del doctor Serjal su abogado comentó que está bien, “Está cumpliendo con todos los tratamientos sobre su salud como le solicitaron que lo haga porque esto a cualquier ser humano lo afecta, porque de una vida normal que hacia pasó a estar detenido sin tener contacto con el mundo exterior por seis meses”.