Estefanía relató lo que le sucedió el martes por la noche: “Casi todas las noches salimos con mi papá a buscar a mi hermano a la casa de la novia. A veces va él, otras voy yo. Siempre se va a la casa de la novia en bici, pero lo vamos a buscar porque ya sabemos cómo están las cosas. Salgo de mi casa en auto, despacio porque a 50 metros aproximadamente está la ruta Lucio mansilla y freno en la esquina para que dos chicos pasen y uno se está bajando de la moto, casi enfrente de mí auto y me encara. No pensé y aceleré. El chico se tira para el costado y no mire más para atrás. Yo no sé qué va a pasar. San Pedro se está cayendo a pedazos en todos los sentidos. No podemos salir más, tenemos que cuidarnos y la verdad salir con 20 ojos. Ojalá el pueblo se ponga de pie de una vez por todas. Dormimos con medio ojo en mí casa. El que quiere entrar a robar a mi casa pasa todos los días caminando por enfrente de mi casa. La policía lo sacó del patio de mi casa a las corridas y no lo alcanzo. Así todos los días. No podemos vivir tranquilos”.