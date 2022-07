Hugo Lima: “Hasta ahora no hay nada que pueda demostrar que ese dinero sea del robo”

En el transcurso de la semana anterior la policía allanó una vivienda de la calle Cruz Roja al 2800 con el objetivo del esclarecer un hecho de robo cometido en Santa Lucía. Durante el operativo los funcionarios incautaron alrededor de 150 mil pesos en efectivo y unos billetes de dólares que había en la casa.

La Fiscalía a cargo de la investigación buscar establecer si ese dinero es el sustraído a la familia Crivelli durante el robo cometido hace una semana donde tres delincuentes les sustrajeron 300 mil pesos y 600 dólares, mientras tanto la familia allanada asegura que ese dinero es suyo y que no tiene nada que ver con el ilícito.

Sostienen que van a comprobar que la plata fue obtenida como producto de una pollada que días atrás habían realizado con el objetivo de reunir el dinero que les permita abonar los honorarios al estudio Lima que los está patrocinando en el caso de dos menores que fueron detenidos y permanecen alojados en un instituto de menores de La Plata

“No sé de dónde provenía el dinero que tenía está familia pero sí sabía que estaban juntando plata para pagar unos honorarios que nos debían por dos chicos que cayeron presos por un robo calificado”, relató el doctor Hugo Lima en el aire de Radio Cuarentena.

“Una plata se las había dado la abuela pero no sé nada del secuestro”.

“Si reclaman porque es de ellos está bien, no sé porqué relacionan esa plata con la de un robo porque el dinero es un bien posible, a no ser que tenga una identificación puntual” explicó.

“Es un domicilio en donde viven tres familias, es todo muy humilde. Se puede probar de dónde sacaron el dinero, cómo lo juntaron. Hasta ahora no hay nada que pueda demostrar que ese dinero sea del robo, hoy es una suma muy común, pero como está todo hoy con esa plata comprás las rueda de un auto”.

Con respecto a la situación de sus defendidos Lima aseguró que los menores van a estar poco tiempo presos. “No pueden estar ahí por el delito que se les imputa, pero justo cayó en el juzgado número tres que más que juez es como un fiscal, porque lo menores ya por la ley de minoridad no deberían estar presos, además no hubo secuestro de armas y no tiene antecedentes”.

“Hay una preventiva establecida y apelada por nosotros a la Cámara de Junín, es por 180 días pero calculo que no van a estar mucho tiempo presos”.

“Yo solamente tomé la defensa de los dos menores y les pasé los honorarios de los que me pagaron la mitad”, contó el abogado nicoleño.