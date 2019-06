Hugo Cejas: "La Liga Sampedrina ya no es la casa del fútbol solamente"

En el festejo por el 87° aniversario de la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) el martes por la noche en el salón Pedro Barri no faltaron comida ni bebidas. Tampoco, después del banquete que disfrutaron dirigentes y demás personalidades ligadas al deporte, el discurso del presidente, Hugo Cejas, quien dejó en claro que la entidad que tiene su sede en Bartolomé Mitre y Fray Cayetano Rodríguez es "la casa de los dirigentes".

En su balance sobre lo acontecido en el último año, destacó que fue "uno de los más fructíferos" porque se empezaron "a ver los logros del trabajo" de muchos directivos. Y recalcó: "Ya no es la casa del fútbol solamente. Uno siente satisfacción cuando ve dirigentes de diferentes instituciones, me enorgullece tener a clubes como Los Andes, Pescadores y Náutico porque aunque no son del fútbol también son dirigentes y esta es la casa de los dirigentes. Hemos logrado metas que nos habíamos puestos que era sumar disciplinas y para sumar disciplinas hay que sumar gente con ganas de trabajar. Tenemos del triatlón, pesca deportiva, fisicoculturismo, bochas que se reúne en esta liga y una meta que hemos logrado es traer el fútbol femenino".

Sobre el desembarco del fútbol femenino en la LDS, Cejas dejó en claro que las mujeres venían "luchando hace muchos años" afrontando "campeonatos de barrio y partidos entre ellas". "Hemos logrados organizar un torneo de fútbol femenino que hay que ir a verlo domingo a domingo como se van perfeccionando, también con peleas porque todo es color de rosas cuando empieza a rodar la pelota", admitió.

Por último, sostuvo que el fútbol es "la disciplina para todo el mundo" y "la más integradora" porque juega "desde el más rico al más pobre" ya que con "una pelota" patean "30 personas". Y cerró: "Año a año lo vamos mejorando y sabemos del esfuerzo del dirigente no sólo del futbol sino de todas las disciplinas".