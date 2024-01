El sábado en Sin Galera los oyentes participaron con una consigna “bien de enero”. Funcionó así: “hoy es 27, ¿cuánta plata tenés en tu billetera”. Hubo respuestas de todo tipo, fotos de billetes, monedas, papeles, tarjetas y mucho humor en medio de la crisis. Ganó Adrián que contó su historia, tiene 46 años, corta pasto: “a veces me pongo triste”, dijo porque se le rompió la motoguadaña. En minutos llegó alguien a donarle combustible y en otro llamado otra persona le ofreció una bordeadora. Estaba contento, ganó la billetera de La Bomba y la fue a buscar.

“Acá mi billetera hoy.1260 pesos. Les cuento q acctualmente estoy desocupado. me gano la vida haciendo corte de pasto. el tema es que ando haciendo todo a pie. No tengo movilidad, tengo 46 años, no cobro ningún plan.y para colmo de males la motoguadaña se me rompió y el arreglo me sale 22 mil” dijo el ganador.