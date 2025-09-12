Yanina reportó: "Hola, me llamo Yanina Duarte. Quiero hacer mí descargo: la verdad, que el Hospital Subzonal San Pedro deja mucho que desear. Es una vergüenza. Antes de ayer fui a preguntar desde que hora daban turno para sacar sangre porque mí papá, que tiene 75 años, tiene que hacerse unos análisis y me dijeron que desde las 6 de la mañana en adelante daban los turnos, y resulta que fuimos con mí papá caminando porque vivo a un paso del Hospital y cuando llego a la mesa de entrada, siendo las 6:15 de la mañana, me salen con un martes 13 diciéndome que ya no había más turnos porque daban hasta diez turnos. Es una vergüenza que agarren a la gente para la joda o que la mayoría nos tengamos que quedar toda la noche levantados para poder conseguir un maldito turno o levantar a las personas al reverendo gusto porque después te volvés del Hospital con la manos vacías. Yo quisiera saber si me pueden ayudar. Yo quisiera hablar con el director del Hospital. Esta joda se tiene que terminar. Somos gente de carne y huesos, no somos payasos para que nos traten como basuras. Lamentablemente, el Hospital que tenemos es una porquería. No queda otra que morirnos porque para conseguir un turno es un desastre".

Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

Ads

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo

Ads





Puede interesarte