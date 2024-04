Alejandra reportó: “Hola, mi nombre es Alejandra. Sumamente molesta ya que hace 2 meses se me barrió la flora intestinal y estoy con dieta absoluta. Me atendieron 3 clínicos y el gastroenterólogo me da para hacerme los parasitológicos, orina y sangre completo. Yo estoy con una anemia y no doy más. Dicen que no tienen reactivos para hacer análisis de sangre y priorizan embarazadas y emergencias. El Municipio para otras cosas tiene plata. Es inconcebible, ¿hasta cuándo debo aguantar? Ojalá puedas difundir esto que es salud pública”.



